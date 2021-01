Margaret Qualley e Shia LaBeouf terminam namoro

Frazer Harrison/Getty Images for HFA/Kurt Krieger/Corbis via Getty Images

Shia Labeouf e Margaret Qualley terminaram namoro nesse final de semana, afirma fonte do E! News. O fim da relação de Shia e Margaret surge em meio às acusações de abuso sexual de FKA Twigs contra o ator.

A fonte revela que a atriz estava estava prestes a filmar um projeto no Canadá e estava ciente da "repercussão" que recebeu sobre seu relacionamento com o ator de Transformers, dizendo que leva sua carreira muito a sério e não queria que o relacionamento interferisse.

"Eles estão em momentos diferentes em suas vidas", disse uma fonte da revista People. Shia e Margaret foram fotografados pela última vez juntos nessa segunda-feira, 4, em Los Angeles.

O ator e a atriz, filha da estrela veterana Andie MacDowell, levantaram rumores de romance quando interpretaram um casal no clipe de "Love Me Like You Hate", da irmã de Margaret, Rainey Qualley. Em dezembro, a dupla foi fotografada trocando beijos no aeroporto internacional de Los Angeles, e uma fonte disse ao E! News que Qualley estava vivendo na casa de Shia.