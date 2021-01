Harry Styles e Olivia Wilde são flagrados mais uma vez juntos

BACKGRID

Apesar de terem surpreendido os fãs, uma fonte disse ao E! News que Olivia e Harry já estavam namorando há semanas e as pessoas que fazem parte do círculo interno do casal já sabiam. "Eles se divertiram muito e estão muito felizes", revelou a fonte.

Além de estarem juntos na vida pessoal, eles também compartilham de um mesmo trabalho. Styles estrela Don't Worry Darling, filme dirigido por Wilde, que ainda conta com Florence Pugh, Chris Pine e Gemma Chan no elenco.

Quando o britânico aceitou a proposta para o longa, Olivia vibrou com a novidade. "[Arianne Phillips] e eu fizemos uma dancinha da vitória quando soubemos que tínhamos oficialmente Harry Styles no filme, porque nós sabíamos que ele tem uma apreciação real por moda e estilo...", disse ela à Vogue.

"Estou muito grata por ele ser tão entusiasta sobre esse elemento do processo. Alguns atores não se importam", adicionou ela.