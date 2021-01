Rezende é flagrado vendo live de GKay e ela manda suposta indireta

Rezende foi pego no flagra vendo a live de ninguém menos que GKay. No final de 2020, GKay colocou um ponto final no romance após vazar conversa de Rezende com outra mulher nas redes sociais.

A influencer Ana Mosconi gravava um vídeo para os Stories do Instagram quando mostrou o youtuber descansando e vendo a live da ex-namorada.

"Só de boa na lagoa, não é, Pedro Afonso?", perguntou ela, a um de seus amigos, antes de gravar Rezende. "Tudo bom, lindo?", brincou Mosconi, tentando, então, esconder o que o amigo estava fazendo. LOL!