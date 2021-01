Kim Kardashian exclui foto em que aparece sem aliança no Instagram

Kim Kardashian foi vista com aliança novamente e até acabou excluindo uma foto em que aparece sem a joia no Instagram. Apesar disso, será que Kim deve seguir em seu casamento com Kanye West?

O E! News apurou que a musa de Keeping Up With the Kardashians e o rapper estavam se separando. Nas redes sociais, a estrela até postou cliques sem sua aliança, o que causou ainda mais alvoroço nos fãs.

Mas nesta quinta-feira, 7, a imagem foi excluída da rede social. Por outro lado, Kim manteve o clique no Twitter.

No início da semana, a dona da SKIMS foi fotografada usando a joia enquanto esteve em Los Angeles.

Ela e Kanye, que se casaram em 2014, não comentaram publicamente sobre a situação do casamento. Eles seguem morando separados há algum tempo; com a estrela e seus quatro filhos em Los Angeles, e o rapper, em Wyoming.