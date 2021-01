O futuro de Kim Kardashian enquanto ela considera o divórcio de Kanye West

O casamento de Kim Kardashian e Kanye West pode estar chegando ao fim. No entanto, isso não significa que Kim deve parar sua vida!

Enquanto o casal discute a possibilidade de divórcio, o E! News apurou o que a estrela de Keeping Up With the Kardashians prevê para o futuro de sua família.

Uma fonte revelou exclusivamente que o dia a dia de Kim e Kanye não deve mudar muito. Por enquanto, eles planejam continuar morando separados, sendo ela em Calabasas, e ele, em Wyoming.

O rapper irá para Los Angeles para ver os quatro filhos "em seu próprio lazer", que é como eles têm se comportado nas últimas semanas.

North West, de 7 anos, Saint West, de 5 anos, Chicago West, de 2, e Psalm, de 20 meses, visitaram o pai em Wyoming algumas vezes, mas as babás sempre foram juntas para ajudar Kanye.

Independente de seus problemas conjugais, Kim deseja permanecer em Los Angeles, para que as crianças possam continuar com seu estilo de vida estável, consistente e frequentas as atuais escolas.