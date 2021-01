Recomendado para você : Nego do Borel fala sobre suposto dossiê enviado à Duda Reis

Nego do Borel se pronunciou sobre polêmica envolvendo seu término com Duda Reis. Após uma conta no Instagram sobre celebridades alegar que Duda recebeu um "dossiê" com conversas do ex marcando festas, Nego disse que tudo não passa de "fake news".

O Instagram do Gossip do Dia divulgou nessa quarta-feira, 6, que o @tvprimebr obteve supostas capturas de tela de conversas do funkeiro com fãs clubes e grupos no Facebook, onde marcava festas no iate.

Em resposta, o cantor respondeu nos comentários do post. "Qualquer pessoa hoje pode fazer uma conversa assim, eles estão aproveitando que acabei de terminar e estão querendo render polêmica, ficam inventando essas bost*s e já cansei dessa merd* de grupo de borelis, eu estou acionando meu advogado e indo na delegacia".