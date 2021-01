O motivo do ponto de ruptura de Kim Kardashian e Kanye West

Recomendado para você : O ponto de ruptura de Kim Kardashian e Kanye West

Kim Kardashian assumiu vários papeis ao longo dos anos: ícone da televisão, magnata da beleza, defensora da reforma penitenciária e mãe de quatro filhos. No entanto, o papel que Kim mais se dedicou foi o da esposa apoiadora.

Descrito por ele como "o maior artista que Deus já criou", Kanye West nunca se intimidou em oferecer sua opinião sobre qualquer situação, enquanto sua esposa sempre o defendeu obstinadamente em todas as vezes.

A musa de Keeping Up With the Kardashians já o defendeu em rixas com outros músicos, o aclamou quando ele apoiava Donald Trump e colocou panos quentes quando ele escreveu vários tweets insanos. Tudo isso pensando no apoio que o rapper também dava a ela.

"Já passamos por muita coisa juntos, sabe", explicou ela a Van Jones, em episódio de 2018 do The Messy Truth. "Eu o conheço desde sempre. Ele se colocou contra o mundo por mim quando todos disseram a ele ‘Você não pode namorar uma garota com um vídeo de sexo. Você não pode namorar uma garota de reality show. Isso vai arruinar sua carreira'".