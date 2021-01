Genival Lacerda morre aos 89 anos por complicações da Covid-19

Genival Lacreda morreu aos 89 anos, nesta quinta-feira, 7, no Recife, por complicações da Covid-19. Genival estava hospitalizado desde o dia 30 de novembro.

Seu filho, João Lacerda, confirmou a notícia. Internado no Hospital Unimed I, na Ilha do Leite, ele se encontrava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com coronavírus.

O corpo do artista deixará Recife por volta das 13h e será sepultado em Campina Grande. Ele deixa 10 filhos e netos e bisnetos.

Genival foi um grande nome do forró e símbolo da cultura nordestina. Entre os seus sucessos estão os hits, "De Quem é Esse Jegue", "Mate o Véio" e "Radinho de Pilha".