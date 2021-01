Recomendado para você : Rumores de romance entre Kanye West e Jeffree Star são falsos, diz fonte

Kanye West, que se separou de Kim Kardashian, se tornou um dos assuntos mais comentados dessa quarta-feira, 6. Os internautas se surpreenderam após o boato de que Kanye estaria vivendo um romance com o youtuber de beleza Jeffree Star.

No entanto, uma fonte próxima à Kim e Kanye negou completamente as alegações. "Não há absolutamente nada de verdadeiro nos rumores sobre Jeffree e Kanye", disse ao E! News.

Com a repercussão da polêmica, Jeffree se manifestou em suas redes sociais, criando ainda mais burburinho. "Estou pronto para o Sunday Service", ele tuitou a seus mais de 7 milhões de seguidores, se referindo aos cultos dominicais do rapper.

No Instagram, o guru da beleza também compartilhou um vídeo supostamente no Wyoming, onde Kanye vive no momento. "Estou aqui no lindo estado do Wyoming. Oi, neve ao fundo, e hoje eu acordei e tem sido um dia muito interessante", disse ele.