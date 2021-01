Como Kim Kardashian está cuidando da "mente e corpo" em meio à separação

Twitter

Recentemente, o rapper tem passado um tempo em Wyoming, enquanto a fundadora da KKW Beauty está morando em Calabasas, na Califórnia, com seus filhos. No entanto, uma fonte disse à NBC que o casal passou alguns dos feriados juntos e fez uma viagem no aniversário de Kim para a República Dominicana no final de 2020.

Kim e Kanye se conheceram em 2002, mas levaram uma década para que sua amizade se transformasse em um romance. Eles deram as boas-vindas à primeira filha em 2013 e se casaram no ano seguinte. "Sempre que eu estava perto dela ou a via, era uma atração magnética até essa força de energia", lembrou Kanye no True Hollywood Story, do E!. "Ela era boa, pura, feliz, amorosa, valente, corajosa, forte".