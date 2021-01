Veja a foto de Harry Styles e Olivia Wilde que levou os fãs à loucura

Quando Harry foi escalada para o papel principal com Florence Pugh, Olivia, diretora do longa, expressou seu entusiasmo em trabalhar com ele.

"[Arianne Phillips] e eu curtimos um pouco da vitória quando soubemos que tínhamos oficialmente Harry no filme, porque sabíamos que ele tem uma apreciação real por moda e estilo. Sou muito grata por isso, ele está tão entusiasmado com esse elemento do processo – alguns atores simplesmente não se importam", disse a loira para a Vogue.

Em meio às notícias do romance, uma fonte disse ao E! News que enquanto Don't Worry Darling segue sendo filmado em Palm Springs, Olivia e Harry optaram por morar juntos. Grande parte do elenco e da equipe estão em um hotel.

De acordo com o informante, eles estiveram em Palm Springs por algumas semanas antes de voltar para Los Angeles.