Cantor Jão é indicado para o BBB 21 por Manu Gavassi, diz colunista

Os rumores sobre os famosos que estarão no BBB 21 não param! Após Andressa Suita e Flavia Pavanelli serem apontadas, agora é a vez do cantor Jão ser um dos nomes confirmados para estar no Big Brother Brasil.

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, Jão será o substituto de Gustavo Miotto, que teria recusado o convite de última hora.

Fontes próximas ao músico disseram ao veículo que ele passou o Ano Novo com a família e equipe no interior de São Paulo, para se despedir e consequentemente arrumar as malas para o reality show.

Ainda segundo o colunista, Jão trabalhou na finalização de novo single, do qual será lançado durante seu confinamento.