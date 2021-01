Saiba mais sobre Phoebe Dynevor, protagonista de Bridgerton

Bridgerton, nova série de Shonda Rhimes, conhecida por Grey's Anatomy e How To Get Away With Murder, está dando o que falar. A produção que estreou na Netflix no dia 25 de dezembro já se tornou a quarta série mais vista da história do streaming.

Inspirada nos livros de Julia Quinn, a trama conta a história de oito irmãos na alta sociedade de Londres, em sua busca por amor e felicidade.

Entre as estrelas da produção está a protagonista Phoebe Dynevor, que interpreta Daphne Bridgerton. Que tal conhecer um pouco mais da vida da atriz? Confira abaixo: