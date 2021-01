Cleo Pires assume namoro com Leandro D'lucca

Cleo Pires, que contou ter feito sexo a três, tem um novo amor! Nesta quarta-feira, 6, Cleo assumiu namoro com o modelo e empresário Leandro D'lucca.

No clique romântico postado no Instagram, a atriz surge no colo do amado e o beija no rosto. "Yo x Ti, Tu x Mi", escreveu ela na legenda.

E o romance não é novo! A dupla já viveu affair em 2017, quando foram vistos aos beijos no festival de música Lollapalooza.

Nos comentários, os seguidores da estrela, incluindo famosos, encheram seu post com emojis de coração, como seu padrasto Orlando Morais, Paula Lima, Paris Hilton e Camila Pitanga.