Nego do Borel fala das brigas e término conturbado com Duda Reis

Nego do Borel se pronunciou sobre ter supostamente vivido um relacionamento abusivo com Duda Reis. Em seus Stories no Instagram, Nego negou as acusações e disse que o término com Duda foi amigável.

De acordo com Fábia Oliveira, do O Dia, a atriz teria saído da casa do cantor para "ir ali" e nunca mais voltou. Ela teria terminado o noivado por telefone.

A ruiva estaria com medo de voltar para a residência do ex-noivo; além disso, ela teria descoberto traições e sido vítima de algumas agressões.

Logo após as notícias, Nego foi à rede social se pronunciar sobre o assunto.