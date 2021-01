Arthur Aguiar diz que quer reconquistar Mayra Cardi

Arthur Aguiar, que teve as suas traições expostas por Mayra Cardi , começou 2021 preocupado com a ex! Isso porque, Mayra foi diagnosticada com Covid e faz parte do grupo de risco. Nas redes sociais, Arthur revelou que está apreensivo com a situação e aproveitou para declarar que quer reconquistar a estrela.

"Mayra, infelizmente, está com Covid. Pegou, provavelmente, em um voo ou alguma coisa do tipo, a gente não sabe o que aconteceu. Ela resolveu se isolar em uma casa, por responsabilidade, para não passar para a avó dela, ou para a Sophia e para ninguém. Eu estou bem preocupado, porque ela é do grupo de risco, ela tem bronquite e tudo mais e está sozinha. Então, se acontece alguma coisa em alguma momento, não tem ninguém para ajudar", disse.