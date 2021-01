Fãs acreditam que The Weeknd usou sósia de Selena Gomez em clipe

The Weeknd já chegou chutando o balde em 2021! The Weeknd, que estará no palco do Super Bowl, levou os fãs à loucura na terça-feira, 5, com o lançamento do clipe da música Save Your Tears.

As pessoas não apenas comentaram sobre sua grande transformação, em que ele aparece usando uma dramática prótese facial que o deixou irreconhecível; mas também sobre uma modelo convidada para o clipe.

Muitos a compararam à Selena Gomez, com quem o cantor namorou por quase 10 meses, em 2017.

"Como ninguém está falando sobre como a garota se parece tanto com Selena Gomez", comentou um internauta no YouTube. "Como se essa música fosse sobre ela, se você realmente ouvir e o vídeo confirma isso".

"Ela se parece com Selena Gomez", mandou outro admirador. "A garota tem um estilo de cabelo e brincos semelhantes aos de Selena em seu clipe ‘Dance Again'", comentou mais um, no site de vídeos.