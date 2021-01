Andressa Suita faz entrevista para o BBB21, diz colunista

Andressa Suita está entre os nomes cotados para entrar no BBB21. Segundo a colunista Fábia Oliveira do O Dia, Andressa fará uma entrevista na Globo.

O veículo conta que a influencer viajou para o Rio de Janeiro nessa segunda-feira, 4, e estaria confirmada no grupo "Camarote", selecionado por Boninho.

Antes de partir, a modelo até ganhou uma festa de despedida da família e amigos, em Goiânia, afirma uma fonte do site. Seu filhos, Gabriel e Samuel, fruto do ex-casamento com Gusttavo Lima, ficarão aos cuidados de sua mãe, Suely Suita.

No entanto, a coluna ressalta que não pode confirmar se a modelo entrará de fato no reality.