Kim Kardashian é vista sem aliança em meio a futuro incerto com Kanye West

A estrela de KUWTK tem apoiado o marido desde seu diagnóstico de transtorno bipolar. No dia 22 de julho, ela postou: "Como muitos de vocês sabem, Kanye tem transtorno bipolar. Qualquer pessoa que tenha isso ou tenha um ente querido na vida com isso, sabe o quão incrivelmente complicado e doloroso é entender", disse ela na época.

"Nunca falei publicamente sobre como isso nos afetou em casa porque sou muito protetora com nossos filhos e com o direito de Kanye à privacidade quando se trata de saúde. Mas hoje, sinto que devo comentar sobre isso por causa do estigma e equívocos sobre saúde mental".

Apesar de Kim ter perdoado o rapper por suas declarações polêmicas no Twitter e ter sido flagrada com ele no Wyoming na mesma semana, a estrela ainda estava "muito hesitante sobre o futuro".

No momento, o casal tenta decidir o que é melhor para os quatro filhos, como a fonte do E! News revelou: "Não é mais sobre o casamento, ela sempre vai cuidar de Kanye, mas está tudo acabado entre eles. Kim está focada no que é melhor para as crianças. É uma decisão difícil para ela e ela está tentando entender".