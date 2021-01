O motivo de Kim Kardashian não ter pedido o divórcio oficial de Kanye West

A história de amor de Kim Kardashian e Kanye West está sofrendo um grande chacoalhão! Após seis anos de casamento e mais de oito anos juntos, Kim e Kanye decidiram se separar. No entanto, a estrela de KUWTK, ainda não entrou com o pedido oficial de divórcio.

"Chegou ao ponto onde eles não passam mais tempo juntos como casal. Eles se veem pelo bem das crianças, mas estão vivendo separados. Kim sabe que o casamento acabou. Ela sabe disso há um tempo", revelou uma fonte ao E! News.

Então, você se pergunta, porque ela não se divorciou ainda? "Ela quer ter certeza que está tomando a decisão certa pelas crianças. Não é mais sobre o casamento. Ela sempre vai se importar com Kanye, mas acabou entre eles. Kim está focada apenas no melhor para as crianças. É uma decisão difícil para ela e ela está tentando entender", disse a fonte.