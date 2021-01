Emma Stone exibe barriguinha pela 1ª vez após notícias de gravidez

Nicholas Hunt/Getty Images for Louis Vuitton

Emma Stone já está exibindo a barriguinha de gravidez! Emma está grávida do primeiro bebê, fruto do casamento com Dave McCary.

A vencedora do Oscar foi vista em um passeio com uma amiga, na quarta-feira, 30, exibindo a silhueta da gestação.

"Emma está grávida e ama a vida de casada!", disse uma fonte ao E! News. Nas fotos, a estrela pode ser vista usando máscara e um boné preto, além de calça preta e blusa de frio preta.

Os futuros papais anunciaram o noivado em dezembro de 2019, quando a ruiva exibiu um anel de pérolas. Em setembro de 2020, os fãs começaram a especular que Emma já tinha dito "sim" para o escritor do Saturday Night Live, pois eles foram vistos com alianças douradas.

Os recém-casados estão quase sempre fora dos olhos do público e mantêm um relacionamento discreto, especialmente nas redes sociais.