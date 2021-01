Recomendado para você : Snoop Dogg esquece novamente Ludmilla em hit e ela rebate: "Não me diminui"

Snoop Dogg voltou a causar polêmica entre os internautas que admiram Anitta e Ludmilla. Mais uma vez, Snoop compartilhou uma montagem de Onda Diferente com Anitta e deixou Ludmilla de fora.

O clique celebra os 100 milhões de visualizações do clipe no YouTube e também exibe Papatinho. O rapper postou a imagem nos Stories do Instagram.

No entanto, uma fã levou a foto para o Twitter e disse que estava com dó de Lud, já que ela é a compositora e também canta a música.

"Que dó da Ludmilla, véi! Mesmo com a briga, ela faz parte da música véi, compôs e tals... Tô triste por ela kkk", escreveu a internauta.