Grammy Awards 2021 é adiado devido à pandemia do coronavírus

O Grammy Awards 2021 foi adiado. A premiação, que anunciou seus indicados no ano passado, tomou a decisão devido à pandemia do coronavírus, informou o New York Times nesta terça-feira, 5.

A premiação, que aconteceria no dia 31 de janeiro, foi remarcada para março. Apesar do esquema da cerimônia já ter sido planejado de modo bem diferente dos outros anos—sem plateia e somente com apresentadores e cantores—a data adiada pode significar ainda mais protocolos de segurança.

A lista de indicados revelada em novembro gerou muita controvérsia entre os artistas. The Weeknd, que lançou o álbum After Hours, em março, foi um dos músicos que se sentiu esnobado pelos organizadores por não ter sido indicado em nenhuma categoria. O cantor desabafou sobre sua frustração no Twitter, dizendo: "O Grammy continua corrupto. Você deve tranparência a mim, aos meus fãs e à indústria".