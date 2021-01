Entenda a polêmica de Pétala Barreiros, Lívia Andrade e dono da AudioMix

Se você passou a virada do ano de olho nas redes sociais, certamente ouviu falar de Pétala Barreiros, Lívia Andrade e Marcos Araújo.

A troca de farpas entre Pétala, Lívia e Marcos tomou uma proporção tão grande que ficou até difícil acompanhar todos os acontecimentos sobre eles nas últimas semanas. Mas quem, de fato, é esse trio?

Pétala é uma jovem empreendedora de 22 anos. Ela é mãe de Lorenzo, de 6 anos, e Lucas, de apenas 1 mês de vida. Ambos são frutos do casamento com Marcos, o dono do império de música AudioMix.

Eles se conheceram quando a jovem tinha apenas 14 anos. Os dois ficaram juntos por um tempo e se separaram em 2016. Neste ano, Pétala lançou um livro cheio de revelações e detalhes sórdidos, incluindo estupro de vulnerável, sobre o relacionamento com Marcos, que agora tem 46 anos.

Não demorou muito tempo para que Pétala e Marcos reatassem o casamento; só que a influenciadora desistiu novamente do ex-parceiro após descobrir traições e sofrer maus-tratos. Ele, aliás, pediu o teste de paternidade de seu filho recém-nascido com a influenciadora digital.