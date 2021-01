Recomendado para você : Flavia Pavanelli surge em Fernando de Noronha, após ser cotada para BBB21

Flavia Pavanelli, que é um dos nomes cotados para o BBB21, surgiu em Fernando de Noronha nesta terça-feira, 5. Segundo posts no Instagram, Flavia estaria curtindo dias de sol e praia.

"Lavando a alma nesse paraíso! Que saudade eu estava desse lugar", escreveu ela na legenda. No clique, a loira posa entre as pedras na beira do mar.

Nos comentários diversos internautas, incluindo famosos desconfiaram dos posts da blogueira. "Tinha preparado as fotos e stories antes né... acha que engana nois admin. Ela tá confinada pro BBB21", disse Pyong Lee, que participou do BBB20.

"Menina vai se arrumar pra ir pro BBB, a gente já tá aqui esperando com o pano pra passar", disse uma seguidora.