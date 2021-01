Tanya Roberts tem morte confirmada após anúncio prematuro

Tanya Roberts teve a morte confirmada após anúncio prematuro de seu falecimento. Tanya, que estrelou em That' 70s Show e foi Bond Girl em filme de 007, morreu aos 65 anos.

Seu namorado, Lance O'Brien, disse ao TMZ que os médicos da atriz ligaram para ele após às 21h dessa segunda-feira, 4, para notificar a morte de Tanya. Ele contou a Fox News que a atriz foi hospitalizada por complicações de uma infecção do trato urinário, que se espalhou para os rins, fígado e vesícula biliar antes de "entrar em seu sangue".

A notícia surge logo depois de um anúncio prematuro da morte da atriz. Segundo a NBC News, a estrela deu entrada no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, após desmaiar na véspera de Natal. O assessor de Tanya, Mike Pingel, disse à agência de notícias que O'Brien afirmou ter sido convocado pela equipe do hospital para dizer seu último adeus. No domingo, 3, Pingel alertou a mídia, incluindo o TMZ, que foi o primeiro a dar a notícia falsa.

No entanto, nessa segunda-feira, 4, Pingel disse a NBC News que Tanya estava viva. Durante entrevista no Inside Edition, O'Brien recebeu um telefonema do hospital informando que Roberts não tinha morrido.

"Agora você está me dizendo que ela está viva? Oh, obrigado senhor! Graças a Deus", disse ele.

Chorando, O'Brien disse: "O hospital está me dizendo que ela está viva, eles estão ligando da UTI. Estou tão feliz".