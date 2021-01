Recomendado para você : Duda Reis abandonou casa de Nego do Borel por medo, diz colunista

Parece que o noivado de Duda Reis e Nego do Borel não terminou muito bem! Segundo Fábia Oliveira, do O Dia, Duda vivia um relacionamento abusivo com Nego e saiu da casa dele apenas com o "cachorro em mãos".

De acordo com a colunista, a atriz saiu da casa do cantor para "ir ali" e nunca mais teria voltado. Ela, então, teria terminado o noivado por telefone.

"As roupas da Duda ainda estão na casa do Nego, isto por que o cantor disse que só as entregaria se fosse pra ela pessoalmente. Mas a ruiva ainda não foi buscá-las", explicou o veículo.

Ainda segundo Fábia, Duda estaria confidenciando aos amigos que está com medo de retornar para pegar suas coisas.