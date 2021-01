Rafa Kalimann escreve música em homenagem à Manu Gavassi

Instagram/@rafakalimann

"Aí eu fui no extremo e fiz algo que literalmente eu não sei fazer: cantei kkkkkkkkkkkkk. Compus uma música (com a ajuda do Caon), fui pro estúdio (coitado do produtor) e criei um clipe pelo celular só pra ver você sorrindo assim e achando engraçado, porque é essa alegria que te desejo de aniversário. FELICIDADE! Te amo @manugavassi".

Emocionada, Manu dá risadas e chora ao mesmo tempo ao relembrar alguns momentos que viveu ao lado de Rafa no Big Brother Brasil 20.

Com muito bom humor, a letra traz versos como, "Eu te amo do tamanho da minha testa", em referência à cena em que Manu e Rafa brincam sobre a testa da influencer, no BBB. Assista abaixo: