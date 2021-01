Hilary Duff diz que teve infecção no olho após fazer muitos testes de Covid-19

Hilary Duff/Instagram

Este não é o primeiro susto de saúde que a atriz passou devido à pandemia. No dia 21 de novembro, ela postou no Instagram que estava em quarentena após uma exposição ao coronavírus.

Três dias depois, ela contou que conseguiu se encontrar com os filhos novamente após o teste dar negativo. Hilary, que atualmente está esperando seu terceiro filho, é mãe de Luca Cruz Comrie, de 8 anos, da relação com o ex-marido Mike Comrie, e Banks Violet Bair, de 2 anos, com o marido Matthew Koma.