Emma Stone está grávida do primeiro filho com Dave McCary

Emma Stone, que teria se casado secretamente com Dave McCary no ano passado, está grávida. Emma espera o primeiro filho com Dave, segundo flagras do The Daily Mail.

"Emma está grávida e ama a vida de casada!", disse uma fonte do jornal nessa segunda-feira, 4. Em fotos publicadas pelo veículo, Emma é vista fazendo carinho em sua barriga durante caminhada em Los Angeles.

Em setembro, a revista People confirmou que a atriz e o roteirista disseram "sim", porém os detalhes da cerimônia continuam privados.

O noivado aconteceu em dezembro de 2019 e foi revelado através de foto no Instagram, com Emma mostrando seu anel de diamante. Desde então, o casal manteve sua vida privada longe dos holofotes.