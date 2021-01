Justin Bieber nega que seja da Igreja Hillsong após caso extraconjugal de pastor

Justin Bieber nega qualquer conexão à Igreja Hillsong, depois que o pastor Carl Lentz foi demitido por "falhas morais", em novembro. Lentz confessou ter traído sua esposa e nesta segunda-feira, 4, Bieber falou sobre o assunto.

O cantor deixou claro que ele não é mais afiliado à Igreja de celebridades, que foi fundada na Austrália. Em seus Stories do Instagram, o dono do hit Holy postou o que chamou de um artigo de "notícias falsas" do Page Six, do qual afirmava que ele estava estudando para ser ministro em Hillsong.

"NÃO ESTOU ESTUDANDO PARA SER MINISTRO OU NEM MESMO QUALQUER COISA PERTO DISSO. NÃO TENHO DESEJO PARA ISSO. ALIÁS, HILLSONG NÃO É MINHA IGREJA. PARA ESCLARECER, SOU PARTE DA CHURCHOME".

A organização, localizada em Beverly Hills, também contou com a presença das cantoras Selena Gomez e Ciara.

"A Igreja não é um lugar. Nós somos a Igreja. Não precisamos de um edifício para nos conectarmos com Deus. Deus está conosco onde quer que estejamos", disse Justin, filosofando sobre Igreja e religião.