Recomendado para você : Por dentro do Ano Novo de Scott Disick e Amelia Hamlin no México

Scott Disick e Amelia Gray Hamlin estavam hesitantes em assumir o namoro. No entanto, Scott e Amelia decidiram receber 2021 juntinhos no México!

O empresário de 37 anos e a modelo de 19 deixaram o sul da Califórnia e foram para Cabo San Lucas, a fim de passarem o Réveillon por lá.

De acordo com uma fonte do E! News, a dupla voou para a cidade praiana em um jato particular e ficou no Montage Los Cabos por quatro noites.

"Eles estavam com um pequeno grupo de amigos e todos andavam juntos na praia e na piscina", disse o informante. "Scott e Amelia foram discretos enquanto estavam de férias. Eles passaram a maior parte do tempo relaxando".

Embora o par ainda não tenha postado nenhuma foto juntos nas redes sociais, Amelia deixou os fãs curiosos quando posou de biquíni à beira do oceano no fim de semana. "Adoro deitar em pedra dura", compartilhou ela, no domingo, 3 de janeiro. "Tão confortável".