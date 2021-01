Harry Styles e Olivia Wilde parecem confirmar romance em fotos de mãos dadas

BACKGRID

Em entrevista recente para a Vogue, Olivia e a figurinista do filme, Arianne Phillips, revelaram que estão mais do que emocionadas por ter Harry como parte do projeto. "Eu e ela desfrutamos um pouco da vitória quando soubemos que tínhamos oficialmente Harry no filme, porque sabíamos que ele realmente apreciava moda e estilo", disse a estrela. "Estou muito grata por ele estar tão entusiasmado com esse elemento do processo - alguns atores simplesmente não se importam".

E quando Harry decidiu usar um vestido para sua própria sessão de fotos na Vogue, Olivia foi uma de suas apoiadoras mais expressivas. "Para mim, ele é muito moderno e espero que esse tipo de confiança como homem que Harry tem - verdadeiramente desprovido de qualquer traço de masculinidade tóxica - seja um indicativo de sua geração e do futuro do mundo", disse ela ao veículo.