Manu Gavassi deixa celular cair no mar em passeio de barco

Manu Gavassi, que está celebrando seus 28 anos na praia com as amigas, passou por um sufoco nesta segunda-feira, 4. Após se descuidar, Manu deixou seu celular cair no mar duante passeio de barco.

O acidente foi revelado pela BF da cantora, Bruna Marquezine, através do Stories. "Ela não consegue nem disfarçar", disse a atriz dando risada.

"Deixa eu contar a história. Meu celular está no fundo do mar neste momento. Eu vi uma igreja e falei pro barco, vamos lá, agradecer. Eu olhei pra igreja e o celular caiu da minha mão", explicou Manu. "Gente, foi Deus!"