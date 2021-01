Recomendado para você : Fernando Zor se declara para Maiara: "Não vou te deixar mais escapar"

Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor passaram o Réveillon juntinhos e deixaram os fãs esperançosos! E logo nos primeiros dias de 2021, Fernando já se declarou para Maiara nas redes sociais.

Os cantores passaram a virada de ano juntos e até incluíram a cor do amor em seus looks. "Feliz ano novo, com o coração cheio de esperança para os próximos anos!", escreveu a dupla com Sorocaba.

"Dizem que o que você faz no primeiro dia do ano você vai fazer nos outros 364 dias... Que 2021 eu passe assim... Com meu companheiro! Amo vc... Feliz ano novo!", respondeu a cantora.