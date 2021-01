Recomendado para você : Fiuk surge em clique raro ao lado da mãe

Fiuk, que revelou crush em Alinne Moraes, surgiu em clique raro nas redes sociais. Em foto postada no Instagram, Fiuk aparece ao lado da mãe, Cristina Karthalian, e das irmãs Krízia e Tainá Galvão.

O trio de irmãos é fruto da relação de Cristina com Fábio Jr. Segundo o O Dia, Fiuk passou o Natal com a família da mãe e o Ano Novo na fazenda do pai, no interior de São Paulo.

A imagem em preto e branco foi postada por Tainá, afirmou o UOL. "Que a gente consiga ser leve, rir mais, e levar alegria pra quem a gente ama... que Deus nos abençoe e ilumine", escreveu ela na legenda.