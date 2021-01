Recomendado para você : Arthur Aguiar reflete: "Não quero que minha filha encontre caras como já fui"

Arthur Aguiar fez um desabafo em suas redes sociais. Na manhã desta segunda-feira, 4, Arthur foi aos Stories do Instagram para falar sobre o machismo e dar um recado para as pessoas que não acreditam em sua transformação.

"É surreal como a gente foi criado em uma cultura extremamente machista, onde até a ereção, ou melhor, falta de ereção do homem, a culpa é da mulher! Bizarro isso! Eu estou disposto a comprar essa briga, porque não quero que minha filha encontre caras como um dia eu já fui!!", disse o pai de Sophia, de 2 anos, do seu antigo casamento com Mayra Cardi.

"É possível você abrir a sua mente e se transformar, mas pra isso você precisa QUERER!! É jogar fora tudo o que você aprendeu na vida, que na verdade, não serve pra nada mesmo".