Rafa Kalimann celebra aniversário de Manu Gavassi com mensagem em avião

Thelma também homenageou a amiga com um presente especial, um livro customizado com fotos da estrela e uma dedicatória.

No Instagram, a médica também se declarou para a BF: "Faltavam poucos dias para começar o BBB, eu estava muito ansiosa para entrar na experiência mais louca da minha vida. Uma das minhas melhores amigas me disse que leu na mídia que a Manu Gavassi, estaria entre as pessoas convidadas. Eu disse: só acredito vendo".

"E me lembro a primeira vez que te vi pessoalmente, me chamou atenção sua beleza e os seus brincos de strass que combinavam com a blusa roxa (sempre amei brilho rs), mas aos poucos muito mais que um brinco brilhante foi me chamando atenção a sua forma de brilhar. A forma como você se posicionava, a forma como você tem a arte morando dentro de si (sou amante das artes) e principalmente o seu senso de justiça. Uma amizade é construída por momentos de cumplicidade, de apoio, de admiração e nós vivemos tudo isso de forma tão intensa".

"É louco como a gente nunca iria se conhecer! É como se só tivéssemos uma chance pra isso, tipo eu que aceitei a bala do Denis como única chance e estamos juntos há 11 anos. É essa felicidade que sinto hoje, a sensação de que soubemos aproveitar muito bem a nossa chance. Te desejo um novo ciclo cheio de bons frutos, estarei sempre aqui pra apoiar, aplaudir e compartilhar vitórias com você", finalizou.