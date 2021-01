Recomendado para você : Padre Fábio de Melo apoia arcebispo acusado de abuso sexual e é detonado na web

Padre Fábio de Melo se envolveu em polêmica nas redes sociais. Fábio de Melo, que fez sua primeira tatuagem, foi cobrado pelos internautas após demonstrar solidariedade a um arcebispo acusado de abuso sexual.

Dom Alberto Taveira Corrêa, de Belém, no Pará, foi denunciado por quatro ex-seminaristas de investidas sexuais durante encontros privados. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil, a pedido do Ministério Público do Pará, para apurar as denúncias e também segue sendo investigado pelo Vaticano.

Em reportagem ao Fantástico, da Globo, as vítimas deram detalhes sobre o caso, relatando que Dom Alberto os levava para sua casa e falava sobre masturbação, além de apalpar os órgãos genitais.