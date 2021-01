Recomendado para você : Influencer grávida do 5° filho tem morte súbita aos 36 anos

Emily Mitchell, influenciadora digital que abordava assuntos maternais, morreu aos 36 anos enquanto estava grávida de seu quinto filho.

A criadora do blog The Hidden Way faleceu inesperadamente três dias antes do Natal, segundo uma página de arrecadação de fundos criada para a família.

Emily, cujo nome de solteira é Giancaspro, deixa seu marido, Joseph Mitchell, e quatro filhos, Finn, Isla, Eden e Luna.

"Em estava tomando seu café da manhã com torradas, quando de repete ela ficou sem resposta", afirmou a página de arrecadação de fundos. "Apesar da atenção imediata de seus filhos, marido, pai e equipe médica, todos os esforços valentes para ressuscitá-la foram malsucedidos. Ela voltou para casa para estar com o Senhor. Os médicos ainda estão trabalhando em respostas para sua família".

A influenciadora estava grávida de 16 semanas. De acordo com seu obituário online, ela esperava por um menino chamado Joey. Embora a maior parte de seu Instagram se concentrasse em seus esforços de educação domiciliar com os seus filhos e outros tópicos sobre paternidade, nas últimas semanas, Emily fez posts de gravidez, incluindo fotos de sua barriga.