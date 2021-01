Zoë Kravitz pede divórcio de Karl Glusman após um ano e meio de casamento

Chegou ao fim a relação de Zoë Kravitz e Karl Glusman. No dia 23 de dezembro, Zoë entrou com pedido de divórcio após 1 ano e meio de casamento. O E! News confirmou a notícia nesse domingo, 3, em seguida do anúncio feito pela revista People.

O casal disse "sim" em cerimônia na casa do pai da atriz, Lenny Kravitz, em Paris, em junho de 2019, após três anos de namoro. Em junho deste ano, a estrela de Big Little Lies e o marido fizeram homenagens um para o outro em seu aniversário, no Instagram. Zoe compartilhou uma foto da celebração e escreveu: "Um ano".

Já Karl postou uma longa mensagem. "Um ano. Não um ano que a gente esperava... mas eu sinto que se nós conseguimos passar por isso, podemos passar por qualquer coisa. Mais do que tudo. Você é minha melhor amiga... você me mata de rir e derrete meu coração... você chama minha atenção sobre minhas besteiras e me desafia a crescer... eu te amo por isso. E eu farei qualquer coisa e tudo por você até o dia que eu morrer. Agora vamos salvar o mundo @zoeisabellakravitz".