Alok e Romana Novais convidam obstetras para serem padrinhos de Raika

Alok e Romana Novais viveram momentos difíceis com o parto prematuro de Raika, enquanto estavam com Covid-19. E o agradecimento pela equipe médica foi tanta que Alok e Romana decidiram convidar o casal de médicos, que trouxe Raika ao mundo, para batizar a filha.

No Instagram, Domingos e Erica Mantelli fizeram um texto de agradecimento pelo convite dos papais famosos, que também têm o pequeno Ravi.

Como os fãs sabem, Romana deu à luz segundo bebê em dezembro de 2020, de forma prematura por conta do coronavírus. Na época, a recém-nascida precisou ficar no hospital por uns dias, mas passou o Natal com a família.