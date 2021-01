Beyoncé celebra novo ano com filmagens nunca antes vistas dos filhos

Instagram

E não é nenhum segredo que o ano de 2020 de Beyoncé foi incrível. Ela lançou o seu álbum visual na Disney+, Black Is King, e conquistou um BET Award ao lado de sua primogênita.

Ela também saiu na capa da Vogue Britânica, em outubro, e se abriu sobre sua vida familiar e como ela estava aprendendo a arte de não fazer nada. LOL!

"Aprendi que minha voz fica mais clara quando estou parada. Eu realmente aprecio esse tempo com minha família, e meu novo objetivo é desacelerar e livrar-me das coisas estressantes de minha vida", expressou a musa. "Eu vim para a indústria da música aos 15 anos e cresci com o mundo me assistindo, tenho lançado projetos sem parar. Eu lancei Lemonade durante a Formation World Tour, dei à luz gêmeos, me apresentei no Coachella, dirigi Homecoming, fiz outra turnê mundial com Jay, lancei Black Is King, tudo consecutivo. Foi pesado e agitado".

"Passei muito tempo me concentrando em construir meu legado e representar minha cultura da melhor maneira que eu sei. Agora, decidi me dar permissão para me concentrar na minha alegria".