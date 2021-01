Anitta se apresenta em show de Ano Novo da Times Square, em Nova York

Anitta começou 2021 com o pé direito e arrasou mais uma vez no cenário da música internacional. Horas antes da virada do ano, Anitta se apresentou no tradicional show de Ano Novo da Times Square, em Nova York.

A musa brasileira apresentou os seus maiores hits, como Vai Malandra, Bola Rebola, Downtown e Me Gusta.

Em seus Stories, a cantora revelou que tomou tequila para driblar o frio da cidade norte-americana e que fez a apresentação com playback.

"Eu estou bebendo tequila porque está um frio fora do comum. Está muito frio. Eu estou aqui desde domingo, hoje é o dia mais frio. Não é um show de 1 hora não, tá, gente? É uma apresentação!".

"Com todos os outros artistas, que vem aqui todo ano. Pelo amor de Deus, não comecem. E outra coisa é playback. Já falo logo porque é isso que vai ser. Cheguei agora no ônibus, não vou chegar sentando na janela. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, problema é seu", acrescentou ela.