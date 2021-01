O Réveillon dos famosos

2021 já está entre nós! Após um ano difícil para muitas pessoas, principalmente pela pandemia do coronavírus, os próximos doze meses prometem ser de muita saúde, amor e esperança para todos, incluindo as estrelas.

E nós, do E! Online Brasil, mal podemos esperar para compartilhar as notícias, acontecimentos e, claro, os maiores babados dos famosos!

Para começar este ano com o pé direito, as celebridades dividiram seu Réveillon com os admiradores nas redes sociais.