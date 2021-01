Neymar é notificado pelo Ministério Público por suposta festa de Ano Novo

Neymar tem causado enorme polêmica nos últimos dias por organizar suposta festa de Ano Novo em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. No entanto, Neymar pode não realizar a tal celebração de Réveillon.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro notificou o jogador do Paris Saint-Germain após receber "diversas reclamações" sobre as comemorações em meio à pandemia do Covid-19.

De acordo com o UOL, o MP-RJ pede esclarecimentos sobre as festas entre o Natal e o Ano Novo, em caráter de urgência.

Além do craque, que chorou em campo recentemente, os condomínios PortoBello e Aero Rural também receberam as notificações.