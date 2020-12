Rezende posta vídeo desabafando sobre término com Gkay

"Não posto bebida pelo fato de saber que muito do meu público é criança e adolescente. Tomo muito cuidado e peço para que meus amigos também tomem. Uma garota passou filmando com o celular na minha cara".

"O Mendes foi falar com ela, numa boa. E ela apagou. Eu não falei para apagar. Meu amigo foi lá só para conversar com ela e ela quem decidiu apagar. Depois, ela foi lá para dentro e continuou filmando. Eu realmente vi depois ela postando algumas coisas, mas não estava entendendo absolutamente nada".

"Ela chegou a postar uma conversa que era comigo, sendo que não era eu. Eu nem falo daquele jeito. Não era eu. Não sei por qual motivo ela fez isso. Eu sequer conversei com essa pessoa. A gente não teve diálogo. O único contato que tive com ela foi do meu amigo falar com ela por causa de bebida. Só!".

"Não conversei com essa pessoa. Não falei com ela pessoalmente e nem por texto. Quando vi que as pessoas estavam falando de mim, sendo que é mentira, na hora falei: 'Não é possível'. Postei os stories explicando e esse foi o erro. Peço desculpas para as pessoas que me seguem. Foi momento de desespero ao ver todo mundo falando de mim e falando mentira. Deletei porque amigos falaram que parecia que eu estava bebendo".