Emma Roberts dá à luz seu primeiro filho com Garrett Hedlund

Emma Roberts tem muito o que comemorar nesse fim de ano! O E! News confirmou que a atriz de 29 anos deu à luz seu primeiro filho com Garrett Hedlund.

"Todo mundo está muito saudável", disse uma fonte.

A estrela de American Horror Story deu as boas-vindas ao seu filho no dia 27 de dezembro, em Los Angeles, segundo fontes do TMZ. Emma e Garrett escolheram o nome Rhodes para o pequeno.

Emma confirmou a sua gravidez no Instagram em agosto. Ela compartilhou uma foto ao lado de seu amado, com barriguinha de grávida. "Eu... e meus dois garotos favoritos", disse ela na legenda.