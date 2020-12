Mateus Verdelho xinga Felipe Neto em vídeo após ele furar a quarentena

Para quem não sabe, a briga entre os dois começou após Felipe tirar sarro de um post de Shantal no qual ela comparava duas fotos de si mesma. O intuito do post era mostrar como as pessoas podem ser diferentes na vida real e nas redes sociais.

Em um clique ela escreveu "No Instagram" e no outro ela escreveu "Na vida real". "E vamos de reflexão... Mesma pessoa, mesmo dia, sem filtros ou semelhantes, mesma roupa e foto feita no mesmo segundo. O que me dizem?", escreveu ela na legenda.

Porém, como alguns internautas acharam as duas fotos muito parecidas, Shantal acabou sendo alvo de críticas por não estar em "seu lugar de fala". Em seguida, Neto também fez um post com uma legenda parecida na qual imitava as poses da influencer e isso revoltou bastante Verdelho.