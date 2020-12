Gkay e Rezende terminam após vazamento de conversas do influencer com outra garota

Gkay e Rezende não estão mais juntos! O casal, que tinha anunciado o começo do romance recentemente, terminou após uma garota vazar capturas de tela de uma conversa que teve com o influencer. Complicado!

Tudo começou quando Rezende decidiu ir em uma festa em Florianópolis sem avisar a sua amada. Porém, uma das convidadas que estavam no local, chamada Alice Prado, acabou gravando um vídeo dele dançando e postou na web.

Assim que Rezende soube, ele pediu para a garota deletar a gravação e afirmou que faria um "social" com ela depois, mas no fim Alice acabou compartilhando não só o vídeo, como também uma captura de tela das conversas. Como se não bastasse, ela ainda marcou Gkay no post e depois mostrou que a influencer tinha visto tudo.